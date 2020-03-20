ЦБ призывает осуществлять платежи безналично

С целью предотвращения возможного распространения коронавируса посредством банкнот Центральный банк Армении призывает осуществлять платежи безналично, вместе с тем банк инициировал действия по замене старых банкнот на новые.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил член совета Центрального банка Армении Артур Степанян на пресс-конференции на тему инфляции и макроэкономической стабильности в условиях чрезвычайного положения.

“В начале марта мы выступили с заявлением, призвав граждан платить за свои покупки старыми купюрами, они придут в банки, и ЦБ в сотрудничестве с банками заменит эти старые банкноты новыми неиспользованными. Этот процесс невозможно выполнить сразу, потому что есть довольно много наличных платежей. Поэтому мы призываем осуществлять платежи онлайн, безналичные платежи, тем самым по возможности воздерживаться от наличных денег”, - сказал Степанян.