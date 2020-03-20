COVID19: от коронавирусных заболеваний выздоровели более 88 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-2019 во всем мире превысило 246 тысяч. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 10 000. 20 марта наблюдается заметный рост поправившихся, он превысил 88 тысяч человек, утром 19 марта это число составляло 85 000.

Статистика

По числу зараженных вирусом на первом месте продолжает оставаться Китай, где и произошла вспышка. Число инфицированных здесь составляет 80 967 человек, хотя наблюдается снижение новых случаев. На втором месте по количеству инфицированных - Италия, там заразились коронавирусом 41 035 человек. Италия – та европейская страна, в которой зафиксирована высокая смертность от короновируса, она составила 3 405 человек.

Иран занимает третье место по числу инфицированных, здесь зарегистрировано 18 407 случаев коронавируса. Большое число заражений зарегистрировано и в Испании – 18 077, в Германии - 15 320, в США – 14 366, во Франции - 10 995, в Южной Корее - 8 652, в Швейцарии - 4 222, в Великобритании – 3 269.

Число стран и территорий распространения инфекции растет. Всемирная организация здравоохранения сегодня говорит о более чем 180 странах и территориях. Случаи инфицирования коронавирусом были подтверждены в Нигерии, Сомали, Чаде, Гамбии и в других странах.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении сообщает, что по положению на 10:00 20 марта в Армении общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 136, а число выздоровших - 1.

В Казахстане также зафиксированы новые случаи заражения - 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения страны. Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане составило 49, из них 22 - в Алматы, 25 -в Нур-Султане, 2 - в Караганде.

В Индии 20 зараженных коронавирусом лиц уже прошли лечение. В Индии коронавирус был обнаружен еще у 22 человек, таким образом, общее число инфицированных достигло 219. Официальный сайт Министерства здравоохранения этой страны сообщает, что число граждан Индии, зараженных коронавирусом, на данный момент составляет 163 человека, инфицированных иностранцев - 32 человека, излечившихся от инфекции - 20 человек, а в результате заболевания погибли 4 человека.

Великобритания

Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве достигло 3 269. Здесь проведено 64 621 теста на коронавирус, в 61 352 случаях - отрицательный результат.

Канада

Число подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на 18:30 19 марта в Канаде составило 846. Больше всего случаев зафиксировано в провинции Британская Колумбия - 271, затем в Онтарио - 258, в Альберте - 146 и т. д.

Встреча лидеров G7 в США не состоится по причине пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную на июнь встречу лидеров G7 в США. Причина - ситуация в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает представитель Белого дома Джад Дир. “Цель такого решения заключается в том, чтобы каждая страна сконцентрировалась на всех своих ресурсах, чтобы ответить на вызовы в сфере здравоохранения, обусловленные распространением коронавируса”, - пояснил он. Отмечается, что общение будет осуществляться по видеосвязи, причем не только в июне, но и в апреле и в мае.

Вспышка нового коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее как пандемию.