Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

Все прибывающие из-за границы в Россию должны будут пройти обязательный карантин

Все прибывающие из-за границы в Россию должны будут пройти обязательный карантин

Все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Изоляция будет осуществляться в домашних условиях, если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Согласно постановлению, губернаторов обязали организовать контроль за соблюдением карантина и ежедневно предоставлять информацию в территориальные органы Роспотребнадзора. Кроме того, при необходимости людям, находящимся в изоляции, будет оказана социальная поддержка.

Также все прибывшие обязаны сообщать на региональные горячие линии о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации