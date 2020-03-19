Все прибывающие из-за границы в Россию должны будут пройти обязательный карантин
Все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Изоляция будет осуществляться в домашних условиях, если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Согласно постановлению, губернаторов обязали организовать контроль за соблюдением карантина и ежедневно предоставлять информацию в территориальные органы Роспотребнадзора. Кроме того, при необходимости людям, находящимся в изоляции, будет оказана социальная поддержка.
Также все прибывшие обязаны сообщать на региональные горячие линии о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей.
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