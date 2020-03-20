“Ереванский бестселлер”: “Манон Леско” на первом месте: переводы, февраль, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Десятка представлена на основе продаж февраля.

На первой горизонтали “Манон Леско” аббата Прево. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гилавяна.

На второй горизонтали - повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

Книга Кена Кизи “Полет над гнездом кукушки” заняла третье место. Это произведение оставило глубокий след в истории современной литературы. Она переворачивает с ног на голову все принятые представления о здравомыслии и безумии. Этот роман - незабываемая история психиатрической больницы и ее жителей, в ней выделяются старшая сестра-тиран и Мак-Мерфи - шумный, веселый новичок, решивший противостоять ей. Их борьба представлена глазами Бромдена, пациента, кажущегося глухонемым, который понимает, что Мак-мерфи прилагает героические усилия, борясь против сил, держащих их всех под замком. Роман Кизи -красочное и крайне искреннее описание границ здравого смысла и безумия. Перевод с английского Завена Бояджяна.

На четвертом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Это история о мечте и твердом желании осуществить ее. В ней мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой страны и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

На пятой горизонтали - научно-фантастическое произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. Первоначально оно было рассказом. Он был опубликован в апрельском номере журнала “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” 1959 года. Как лучший научно-фантастический рассказ удостоился премии “Хьюго”. Впоследствии Киз дополнил его, сделав его романом (под тем же названием). Как лучший роман это произведение получило премию “Небюла” 1966 года. Перевел книгу Айк Фелекян.

Книга выходца из Ливана Халила Джибрана “Пророк” заняла шестое место. Впервые она была издана в 1923 году, после переведена на более чем 50 языков. Оригинал книги на английском языке. Она была источником вдохновения для известных деятелей искусства того времени - Джона Леннона, Пола Маккартни, а также и политиков Джона Ф. Для Кеннеди, Индиры Ганди и других. Книга состоит из 26 оригинальных эссе, посвященных таким общечеловеческим темам, как любовь, смерть, самопознание, свобода. Перевела Сона Кюркчян.

На седьмой горизонтали - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На восьмом месте – роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Этот роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю - Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

На девятом месте - роман Оскара Уайльда “Портрет Дориана Грея”. Это одна из самых читаемых в мире книг. Сюжет романа во многом соответствует содержанию тех книг, в которых главный герой продает свою душу дьяволу и вместо этого приобретает красоту, вечную молодость и силу. Перевод Риммы Хачатрян.

И на десятом месте - сборник рассказов Тома Хэнкса “… То, что чувствует мое сердце”. Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еше и хороший писатель. Впервые ознакомившись с литературными произведениями Хэнкса на родном языке, армянский читатель убедится, что он талантлив не только в области кино, но и в обалсти литературы. Его юмористические, добрые рассказы удостоились симпатии читателей не только в США, но и в разных странах мира, в них ощущается и сарояновский дух. Книгу перевела Рузан Азизян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).