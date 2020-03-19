Правительство для содействия экономике готовит крупные пакеты

Правительство для оказания социальной поддержки и содействия бизнесу готовит пакеты в размере 25 млрд драмов. Для реорганизации и корректировки экономики в соответствии с посткризисными параметрами будет создан фонд на 80 миллиардов долларов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что ситуация на глобальных рынках приводит к нерегулярному состоянию потребления, в том числе и к снижению, что означает, что страна должна иметь резервы финансирования, что позволит хозяйствующим субъектам, используя эти их, перенести период неправильного режима потребления без существенных убытков или потерь.

“В соответствии с этим, мы сформировали ряд потенциальных кредитных продуктов, в частности, 3 основных, которые предполагают софинансирование кредитов, рефинансирование кредитов и субсидирование процентов. Учитывая проблемы потенциальных заемщиков в этой ситуации, это будет либо недостаток средств обеспечения, либо валютный риск, либо расходы на процентную ставку. Все эти три задачи, по нашему мнению, мы решили тремя способами содействия”, - сказал, представляя пакет содействия бизнесу в размере 25 млрд драмов, Мгер Григорян.

По мнению вице-премьера, у нас будет такой вид кредита, который позволит бизнесу оставаться на определенном этапе on hold, то есть, покрывать все расходы, не иметь процентной нагрузки, не иметь валютного риска, но сохранять сотрудников, и решать текущие коммунальные проблемы. “Для этого этапа в качестве первого пакета, выступит тот состав инструментов, который позволяет добросовестным хозяйствующим субъектам думать о развитии бизнеса и в таком состоянии, а не думать об оптимизации бизнеса, будучи в цейтноте”, - сказал он.