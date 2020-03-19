Мы поставили задачу руководствоваться большими амбициями: Никол Пашинян

Правительство Армении обсуждает антикризисную экономическую тактику и стратегию. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что из этого кризиса Армения, Арцах, армянский народ должны выйти более окрепшими.

“Наше решение однозначно, мы не ставим перед собой задачу восстановления докризисной экономической ситуации в Армении, какой бы она не была хорошей, и не будем ставить. Мы поставили задачу в отношении посткризисной ситуации руководствоваться гораздо большими амбициями. Отсюда и вытекает логика наших действий, мы должны за это время реализовать программы развития, возможно, сконцентрироваться на той повестке реформ, которую мы взяли на вооружение, и, конечно, мы должны оказать серьезнейшее содействие экономике, которая должна иметь логику развития”, - сказал премьер, добавив, что кризис также выявит и определенные социальные вызовы.

По словам главы правительства, нужно понять их и предпринять адекватные шаги и в этом направлении.