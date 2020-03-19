Один из подтвержденных случаев коронавируса у медсестры инфекционной больницы

Один из 115 подтвержденных случаев коронавируса в Армении был зафиксирован у медсестры, работающей в инфекционной больнице. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. “Один из 115 случаев коронавирусной болезни был зафиксирован у медсестры, которая выполняла свою профессиональную миссию в инфекционной больнице. Она сразу же была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное, пневмонии нет. Желаю ей здоровья”, - написал Торосян.

Он добавил, что в эти дни медработники работают перегружено, часто оказываются в рисковых ситуациях. Они считаются одной из самых уязвимых групп заражения. Министр попросил уважать их работу и оставаться дома.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.