Десять книг, с которыми в эти дни могут подружиться читатели

Говорят, что книги открывают новые горизонты, заставляют еще раз задуматься о человеке, о жизни, о мире.

«Арменпресс» предлагает книги разных стилей и жанров, которые могут восхитить читателей или разочаровать, взолновать или нет, в любом случае они не оставят их равнодушными.

Антуан де Сент-Экзюпери, “Ночной полет”.

Директор авиакомпании, осуществляющей почтовые отправления, Ривер и его коллеги борются во имя ночных полетов, которые требуют от пилотов неимоверного мужества. В повести изображены переживания человека, стоящего на грани между жизнью и смертью. “Ночной полет” – размышление о ценности и значении человеческой жизни.

Габриэль Гарсия Маркес, “Любовь во времена чумы”

Что такое любовь? Сон, мечта или … . Это обман молодых сердец. Как бы то ни было, главный герой романа, Фермина Даса, идет навстречу своей любви.

Том Хэнкс, “...то, что чувствует мое сердце”.

Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еще и интересный писатель. О книге “...то, что чувствует мое сердце” Хэнкс говорит: “В течение двух лет я снимался в Нью-Йорке, Берлине, Атланте, Будапеште и в других городах. Я работал в пресс-турах, гостиницах, самолетах, дома, даже в отпуске. Когда мой график позволял, я писал с утра до часа ночи на разных печатных машинах из моей коллекции”.

Мигель де Унамуно, “Туман”.

По мнению автора, каждый, кто прочел какой-либо роман, способен пережить и по-новому воссоздать его реальность, поэтому каждое новое чтение добавляет к произведению новые элементы. “Туман” можно читать и воспринимать как реальность, которую можно трансформировать, но до конца вникнуть в его тайны – невозмоно.

Робин Шарма, “Монах, который продал свой “Феррари”.

Управляй свои мысли. Следуй за целью. Владей искусством самоконтроля. Уважай свое время. Имей смелость сказать “нет”. Не усложняй свою жизнь. Бескорыстно служи людям. С помощью этих и ряда подобных советов и приемов Робин Шарма через своего героя-ставшего монахом бывшего юриста-миллионера Джулиана Ментла помогает нам занняться личностным духовным ростом.

Гурген Ханджян, “Дай руку, малыш”.

Прошлое постоянно призывает, захватывает, а настоящее убивает лучшие воспоминания прошлого. Роман - история человека, заблудившегося во времени и в реальности, который, тем не менее, способен победить.

Даниэль Глатауэр, “Вечно твой”.

Роман - один из самых читаемых произведений современной австрийской литературы. Любовь Юдит и Ханнеса, которым за тридцать, вызывает недоумение у читателя, вначале оставляя романтическое и очень чувственное впечатление, о котором может мечтать одинокая женщина.

Халед Хосейн, “Запискающий воздушных змеев”.

Это история, ведущая ор детства к зрелости, к грехам и предательству, к любви. Часто она рассматривается как автобиографическое произведение, хотя Хосейни иногда преднамеренно прибегает к двусмысленности.

Джастин Трюдо, “Общий знаменатель”.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо всю жизнь был в центре общественного внимания. В книге автор рассказывает о своих родителях, юношеских страхах, встречах с мировыми лидерами, о трудностях поиска своего пути, решении вступить в политику и сложности первой избирательной кампании.

Милан Кундера, “Невыносимая легкость бытия”.

Роман о любви и обыкновенных человеческих отношениях, о трагическом периоде истории. Он наполнен философскими размышлениями о несовместимости тела и души, о реальных возможностях и невозможности их осуществления.

С целью предотвращения распространения коронавируса нового типа в Республике Армения сроком на один месяц – с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. Отложено или отменено множество массовых мероприятий.

Анжела Амбарцумян