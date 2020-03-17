ЭСА переходит на чрезвычайный режим работы
Исходя из принципов обеспечения надлежащего обслуживания абонентов в условиях чрезвычайного положения, а также обеспечения здоровья окружающих в качестве приоритетной цели с 17 марта компания “Электрические сети Армении” переходит на дистанционный рабочий режим. Как передает «Арменпресс», компания распространила об этом сообщение․
“С этой целью компания приняла решение свести к минимуму человеческие контакты как внутри компании, так и с внешним миром. Исходя из этого запрещается доступ граждан, в том числе и наших абонентов в офисы компании. Центры обслуживания абонентов, расположенные в Ереване и в областях, временно не будут работать.
Абонентов просим обращаться
посредством ввода онлайн-заявления на официальном сайте: http://www.ena.am/Contact.aspx?hid=45&lang=1 (предназначен для всех видов приложений),
по почте: 0047, Республика Армения, Ереван, Арменакян, 127,
электронным письмом на адрес: [email protected] am
При каждом вопросе (жалобе) вы можете звонить по номерам круглосуточного информационного центра обслуживания абонентов 180 и 080000180.
Будьте здоровы!”, - говорится в сообщении ЭСА.
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