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ЭСА переходит на чрезвычайный режим работы

ЭСА переходит на чрезвычайный режим работы

Исходя из принципов обеспечения надлежащего обслуживания абонентов в условиях чрезвычайного положения, а также обеспечения здоровья окружающих в качестве приоритетной цели с 17 марта компания “Электрические сети Армении” переходит на дистанционный рабочий режим. Как передает «Арменпресс», компания распространила об этом сообщение․

“С этой целью компания приняла решение свести к минимуму человеческие контакты как внутри компании, так и с внешним миром. Исходя из этого запрещается доступ граждан, в том числе и наших абонентов в офисы компании. Центры обслуживания абонентов, расположенные в Ереване и в областях, временно не будут работать.

 Абонентов просим обращаться

посредством ввода онлайн-заявления на официальном сайте: http://www.ena.am/Contact.aspx?hid=45&lang=1 (предназначен для всех видов приложений),

по почте: 0047, Республика Армения, Ереван, Арменакян, 127,

 электронным письмом на адрес: [email protected] am

При каждом вопросе (жалобе) вы можете звонить по номерам круглосуточного информационного центра обслуживания абонентов 180 и 080000180.

Будьте здоровы!”, - говорится в сообщении ЭСА.


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