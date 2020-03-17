Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 64

В Армении зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“По положению на 12:00 17-го марта в результате тестирования коронавируса было подтверждено еще 12 случаев, 6 из которых связаны с инцидентом в Эчмиадзине, а остальные 6 - с предприятием. Все изначально были изолированы. На данный момент у нас есть 64 подтвержденных случая, один из которых выздоровел”, - отметила Никогосян.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы с распространением коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.