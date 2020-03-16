Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит причин откладывать президентские выборы в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Наше чрезвычайное положение связано с шестикратным увеличением числа случаев коронавируса в Армении за последнюю неделю. До сих пор в Арцахе не было ни одного случая, и я призываю наших любимых соотечественников в Армении и Арцахе ездить в Арцах и Армению только в случае крайней необходимости, тем более что у нас сегодня есть и другие ограничения, которые должны ограничивать контакты, в том числе с нашими солдатами. Поэтому я не вижу оснований, чтобы говорить о переносе президентских выборов в Арцахе», - сказал Пашинян.

Президентские выборы в Арцахе состоятся 31 марта.