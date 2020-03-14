Временно прекращается работа объектов культуры, подведомственных МОНКС

В связи с распространением коронавируса, учреждения культуры, находящиеся в ведении Министерства образования, науки, культуры и спорта, будут закрыты до 23 марта.

Как передает Арменпресс, об этом на официальной странице в Facebook заявил министр транспорта и связи РА Араик Арутюнян.

«Учитывая необходимость мер по предотвращению распространения коронавируса, театральные, концертные залы, а также музеи и библиотеки также будут закрыты до 23 марта, сообщает Армянская ССР.

О дальнейших профилактических мерах и деятельности организаций буду информировать дополнительно», - отметил министр.

Вспышка нового коронавирусаCՕVID-2019была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.

В Армении коронавирусомзаражены 15 человек.