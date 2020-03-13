Назначен новый посол Армении в Бразилии и Колумбии
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Ашота Галояна с должности посла Армении в Бразилии и Колумбии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, другим указом президента Арман Акопян назначен послом Армении в Бразилии и Колумбии.
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