Всеармянский фонд “Айастан” предоставляет Министерству здравоохранения медицинские принадлежности

Офис Всеармянского фонда “Айастан” в западном регионе США откликнулся на просьбу Министерства здравоохранения Армении и офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении и направил в Армению большое количество медицинских принадлежностей. Об этом «Арменпресс» сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.

Эта инициатива стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с “Chevy Chase Surgery Center” и благотворительной организацией “Союз армянской помощи”. С целью предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19, а в случае распространения, для того, чтобы сделать ситуацию контролируемой, в Армению было отправлено большое количество профилактических, защитных, а также медицинских дезинфицирующих средств, включая медицинское защитное снаряжение, респираторные маски для лица, специальные бутылки для дезинфицирующих средств, дезинфекционные средства, защитные очки, цифровые термометры и другие средства.

1 марта в Армении был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, а на данный момент зафиксировано 8 случаев коронавируса. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения эпидемию коронавируса объявила пандемией. Министерство здравоохранения предпринимает соответствующие меры для предотвращения возможного распространения вируса в Армении.

“Мы рады нашему очередному эффективному сотрудничеству с Министерством здравоохранения. Благодаря усилиям нашего местного органа Западного региона в США, в сжатые сроки нам удалось обеспечить доставку в Армению необходимых предметов”, - отметил исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян.

Отметим, что фонд осуществляет множество здравоохранительных программ. Ежегодно медицинская миссия из США посещает Армению и Арцах для проведения многочисленных операций, консультаций, а также местные медицинские центры оснащаются современным оборудованием и медикаментами.

На сайте фонда действует также онлайн-площадка по сбору средств “Здоровая Армения”, в рамках которой предоставляются высококачественные медицинские услуги отдаленным общинам Армении, стимулируется сельская медицина.

Миссия Всеармянского фонда “Айастан” - формирование на основе общей идентичности общеармянской сетевой системы, целью которой является обеспечение соразмерного, стабильного и взаимосвязанного развития Армении, Арцаха, а также разбросанных по всему миру армянских общин.