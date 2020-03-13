Такого снижения пассажиропотока никогда не было: Ревазян о ситуации, обусловленной пандемией

Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян считает, что в Армении наблюдается значительное снижение пассажиропотока, обусловленное распространением коронавируса, однако говорить о потерях пока рано. Как передает «Арменпресс», Ревазян сказала об этом в беседе с журналистами после заседания комиссии по предотвращению распространения коронавируса.

“Очень рано говорить, какие будут убытки, но такого никогда не было во всем мире. Такого сокращения потока никогда не было. Разные специалисты сравнивают это со Второй мировой войной”, - сказала она и отметила, что экономика действительно зависит от пассажиропотока.

Татевик Ревазян отметила, что проблема не только в Армении. На сегодняшний день отменены рейсы “RyanAir” , с “Wizair” отмены нет. “Серьезных отмен нет, однако пассажиропоток точно сократился”, - сказала Ревазян.

Отвечая на вопрос о закрытии воздушной границы со странами риска, она отметила: “Кажется, что этот шаг, сможет решит все наши проблемы, но может сделать проблему еще серьезнее. Пассажиры, которые уже здесь, если бы прилетели по транзитным путям, с ними было бы намного сложнее. У нас есть прямые рейсы, мы можем организовать мероприятия в аэропорту, чтобы они были отделены от остальных пассажиров. Вопрос транзита намного сложнее”, - сказала Ревазян.