Прибывающих в Армению специалисты призывают следовать указаниям о самоизоляции

В Армении выявлен и изолирован весь круг общения людей, инфицированных коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сказала начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении Лиана Торосян.

“Контактировавшие изолированы, они находятся в 14-дневном карантине в отдельном здании. Строгий контроль на пограничных пунктах продолжается. Прибывающие из-за рубежа на всех пограничных пропускных пунктах проходят процедуру измерения температуры, при возникновении проблем они госпитализируются в соответствующие медицинские учреждения. При отсутствии симптомов, они самоизолируются в домашних условиях”, - сказала Лиана Торосян.

Она призвала всех возвращающихся в Армению прислушиваться к советам органов здравоохранения.

“Самоизоляция - не самоцель, она предназначена для обеспечения контроля за состоянием здоровья данного лица, а также для обеспечения безопасности окружающей среды”, - сказала Лиана Торосян.

Она подчеркнула, что все возможные мероприятия проводятся как для быстрого выявления возможных случаев, так и для организации медицинской помощи в надлежащем порядке.

В Армении установлены 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 марта сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян. “Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу. Они были в тесном контакте с инфицированным жителем Эчмиадзина, который накануне вечером был изолирован”, - отметил министр. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 6 человек.