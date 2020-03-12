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В Армении подтверждено два новых случая нового коронавируса

В Армении подтверждено два новых случая нового коронавируса

В Армении подтверждено два новых случая нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян. 

«Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу. Это люди, которые тесно общались с жителем Эчмиадзина, у которого недавно был подтвержден коронавирус и были изолированы вчера вечером», - отметил министр.

Он добавил, у них была высокая температура, поэтому было проведено тестирование. Сейчас они чувствуют себя хорошо, у них нет температуры.

Таким образом, количество людей, зараженных коронавирусом в Армении, достигло 6.


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БелТА


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