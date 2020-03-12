Международный открытый шахматный турнир памяти Карена Асряна отложен

Международный открытый шахматный турнир, посвященный памяти гроссмейстера Карена Асряна, организуемый Федерацией шахмат Армении с 20 по 30 июня в Ереване, отложен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Причина - пандемия коронавируса.

Карен Асрян был гроссмейстером международного класса с 1998 года, чемпионом СССР до 10 лет (1990), чемпионом Армении (1999), чемпионом Европы (1999), бронзовым призером Всемирной шахматной Олимпиады (2002), чемпионом (2006), призером командного чемпионата мира (2005). 9 июня 2008 года Карен Асрян скоропостижно скончался от инсульта. Он ушел из жизни как действующий чемпион Всемирной олимпиады и Армении.