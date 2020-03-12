На австрийском сайте размещена статья, раскрывающая фальсификации Азербайджана по Ходжалу

На сайте Австрийского агентства APA-OTS 11 марта была размещена подготовленная посольством Армении в Вене статья о фальсификациях Азербайджана вокруг событий в Ходжалу, погромах в Баку и Сумгаите, а также о продолжающейся в Азербайджане политике арменофобии. Ниже представляем прямой перевод статьи без сокращений и редакции.

“Каждый год в эти дни армянство всего мира чтит память невинных армян, ставших жертвами погромов армян в азербайджанском городе Сумгаит и в столице Баку. Антиармянские погромы и этнические чистки армянского населения стали ответом властей Азербайджана на мирную реализацию права народа Нагорного Карабаха на самоопределение в соответствии с международными нормами и законодательством СССР.

Для сокрытия зверств в Сумгаите и Баку, а также фальсификации истории и сущности карабахского конфликта официальный Баку до сих пор продолжает дезориентировать международное сообщество, используя, в том числе, и события, связанные с Ходжалу. Ярким примером антиармянской пропаганды со стороны Азербайджана является сообщение, размещенное недавно посольством Азербайджана в Австрии на сайте Австрийского агентства APA-OTS.

Факты более чем красноречивы, они действительно дают повод к вопросам, на которые власти Азербайджана пока не дали четкого ответа.

Во-первых, касаясь интервью бывшего президента Азербайджана Аяза Муталибова, нашедшего место в сообщении посольства Азербайджана, важно отметить, что оно было опубликовано в российской газете “Независимая газета” 2 апреля 1992 года. В ней ответственность за события, связанные с Худжалу, он возложил на оппозицию Азербайджана, утверждая, что это было выгодно именно последним. Неопровержимый факт также и в том, что трагедия в Ходжалу произошла на территории, контролируемой вооруженными объединениями оппозиционного азербайджанского “Народного фронта”, в 11 - 12 км от Ходжалу. Примечательно, что используя эту трагедию, азербайджанская оппозиция вынудила президента Муталибова уйти в отставку буквально через несколько дней. Автор вышеупомянутого интервью, корреспондент газеты “Независимая газета” Дана Мазалова 17 февраля в интервью армянскому информационному агентству “Арменпресс” подтвердила, что опубликованное полностью соответствует словам экс-президента Азербайджана.

Азербайджанский журналист-исследователь Эйнулла Фатуллаев был приговорен азербайджанским судом к лишению свободы за то, что поставил под сомнение официальную версию властей Азербайджана о событиях в Ходжалу. 22 апреля 2010 г. Европейский суд по правам человека принял решение, согласно которому действия азербайджанского суда были признаны незаконными, после чего суд призвал журналиста немедленно освободить. В ходе рассмотрения дела, касаясь событий в Ходжалу, суд фактически отверг антиармянские обвинения азербайджанской стороны. Примечательно, что азербайджанцы, которые осмеливались открыто говорить об ответственности азербайджанской стороны: либо были убиты, либо заключены в тюрьмы, как журналист Эйнулла Фатуллаев.

Касаясь событий в Ходжалу, считаем необходимым отметить, что действия сил самообороны Нагорного Карабаха были направлены на нейтрализацию позиций азербайджанских ВС, которые на протяжении месяцев использовались для круглосуточной бомбардировки Степанакерта, предотвращение назревающей в Степанакерте и его окрестностях гуманитарной катастрофы, а также освобождение находящегося по соседству с селом Ходжалу - единственного связывающего с внешним миром звена – аэропорта, в соответствии с международным гуманитарным правом.

Азербайджанские ВС превратили населенный пункт Ходжалу в огневую точку для ежедневного обстрела Степанакерта. 13 февраля 1992 г., нарушив международные конвенции, Азербайджан начал использовать BM-21 “Град” для бомбардировки жилых территорий Степанакерта, и стало очевидно, что нейтрализация опорного пункта Ходжалу была императивом для физического существования населения Степанакерта.

Считаем важным подчеркнуть, что силы обороны НКР неоднократно сообщали о предстоящих военных действиях и призывали азербайджанскую сторону эвакуировать гражданское население по заранее открытому гуманитарному коридору. Те, кто использовал этот коридор, включая местные власти села Ходжалу, смогли благополучно добраться до территорий, находящихся под контролем азербайджанской армии. Неопровержим и тот факт, что азербайджанскому гражданскому населению были предоставлены гарантии безопасности и возможность использования гуманитарного коридора, о чем свидетельствуют и азербайджанские источники.

Примечательно, что после освобождения села Ходжалу от боевиков более семисот гражданских лиц, находящихся под контролем сил самообороны Нагорного Карабаха, в дальнейшем безопасно были переданы азербайджанской стороне без каких-либо условий.

К сожалению, вместо создания благоприятных условий для мирного процесса урегулирования конфликта, а также подготовки общества к миру, власти Азербайджана продолжают пропаганду ненависти и нетерпимости в отношении армян и Армении”.