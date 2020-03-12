Парламент Грузии переходит на чрезвычайный режим работы

В парламенте Грузии вводится чрезвычайный режим в связи с распространением коронавируса – спикер высшего законодательного органа Арчил Талаквадзе издал специальный приказ по этому поводу.

Как говорится в сообщении на сайте парламента, в приказе расписаны все те мероприятия, которые будут проведены в высшем законодательном органе для превенции распространения коронавируса среди депутатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В частности, появляться в парламенте запрещено тем сотрудникам и депутатам, которые за последние семь календарных дней побывали в странах, идентифицированных Всемирной организацией здравоохранения, как страны повышенного риска распространения нового коронавируса, в течение двух недель со дня прибытия в Грузию. А также тем, кто имел контакт с лицом, побывавшим в этих странах. Им рекомендована двухнедельная самоизоляция.

Лицам с подозрением на заражение коронавирусом рекомендовано перейти на дистанционный метод работы, а сотрудникам и депутатам, продолжающим ходить на работу, в обязательном порядке соблюдать рекомендации органов здравоохранения и нормы личной гигиены.

На определенное время приказом спикера также максимально сокращаются все служебные командировки, за исключением неотложных случаев.

До снижения эпидемической угрозы в парламенте отменяются все публичные мероприятия с участием посторонних лиц.