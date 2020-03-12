Мэрия Еревана проводит в городском транспорте дезинфекционные мероприятия

Мэрия Еревана, в связи с коронавирусом, проводит мероприятия, исключительно по указаниям Министерства здравоохранения Армении.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Мы осуществляем мероприятия, связанные с коронавирусом нового типа, только исходя из инструкций Министерства здравоохранения. Мэрия не получала инструкцию дезинфицировать городской транспорт, тем не менее, в ереванском метрополитене и надземном городском транспорте уже проводятся дезинфекционные действия. Подобные защитные действия осуществляются не только при эпидемиологических ситуациях”, - отметил Карапетян.

11 марта в Армении было зафиксировано три новых случая коронавируса, первый случай был зафиксирован 1 марта.