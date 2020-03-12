Японская компания с 16 марта начнет продавать тесты для выявления коронавируса за 15 минут

Японская компания Kurabo Industries с 16 марта начнет продажи экспресс-тестов, позволяющих выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут. Об этом сообщается в четверг на сайте компании.

Принцип его действия основан на воздействии плазмы крови на специальные реагенты. Этот способ гораздо проще и быстрее применяемого сейчас повсеместно метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Цена одного набора составит порядка $250. Основными покупателями тестов должны стать медицинские лаборатории и научно-исследовательские центры,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Японии сейчас отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 22 человека.