Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Японская компания с 16 марта начнет продавать тесты для выявления коронавируса за 15 минут

Японская компания с 16 марта начнет продавать тесты для выявления коронавируса за 15 минут

Японская компания Kurabo Industries с 16 марта начнет продажи экспресс-тестов, позволяющих выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут. Об этом сообщается в четверг на сайте компании.

Принцип его действия основан на воздействии плазмы крови на специальные реагенты. Этот способ гораздо проще и быстрее применяемого сейчас повсеместно метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Цена одного набора составит порядка $250. Основными покупателями тестов должны стать медицинские лаборатории и научно-исследовательские центры,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Японии сейчас отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 22 человека.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации