Рейтинговый турнир олимпийских игр по борьбе отложен

Из-за распространяющейся по всему миру пандемии коронавируса отложен ряд крупных международных турниров.

Как передает «Арменпресс», рейтинговый турнир европейской зоны по борьбе, который должен был пройти в Венгрии, отложен до мая. Будет отложен также и международный рейтинговый турнир в Болгарии. Он состоится в июне.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.