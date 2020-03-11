Армен Саркисян встретился с руководителем Инспекционного органа по безопасности продуктов питания

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел рабочую встречу с Георгием Аветисяном, руководителем Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, подведомственного правительству Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече были затронуты функции инспекционного органа, вопросы, касающиеся процесса обеспечения безопасности продуктов питания в Армении. Руководитель инспекционного органа представил сферы деятельности возглавляемой им структуры.

В связи с распространением эпидемии нового коронавируса во всем мире президент отметил важность повышения контроля за безопасностью продуктов питания и санитарно-гигиеническими условиями объектов питания.

Рассматривая в качестве приоритета проблему продовольственной безопасности страны, президент в этом контексте счел очень существенной идею превращения Армении в региональный узел в сфере безопасности продуктов питания и свои продолжительные обсуждения с руководителями ряда стран и специализированными международными организациями по этому вопросу.