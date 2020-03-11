Пашинян в Горисе обнародовал проект декларации о референдуме 5 апреля

Премьер-министр Армении, представитель агитационной стороны “Да” Никол Пашинян опубликовал проект декларации о референдуме по конституционным реформам, который состоится 5 апреля.

Как передает Арменпресс, текст проекта Пашинян зачитал на митинге в Горисе 11 марта. “После бархатной, ненасильственной революции 2018 г. в Армении постоянно муссируется тема, что необходимо дать прежним властям политическую оценку. Сейчас разработана декларация референдума, которая даст политическую оценка политическим процессам в течение последних 30 лет”, - сказал Пашинян.

В первом пункте проекта Декларации отмечается, что с 1995 года до революции 2018 года, все общегосударственные выборы, кроме выборов 1999 г., не выражали свободной воли народа. В декларации затрагиваются также созданная в Армении до бархатной революции коррупционная система и другие темы.

Премьер-министр отметил, что до 31 марта граждане смогут иметь возможность представить свои предложения по проекту декларации штабу “Да”.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица.

Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.