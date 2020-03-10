В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса

Иран зафиксировал уже более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, 291 человек скончался, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день было выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 8042. За прошедшие сутки число скончались 54 человека, в общей сложности число жертв достигло 291", - написал он в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рост числа жертв за сутки стал наибольшим с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.