Она гордый гражданин Республики Армения: Пашинян о разорвавшей буклет девушке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает инцидент, когда молодая девушка во время кампании разорвала буклет в метрополитене Еревана, самой большой пропагандой «Да». Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook, отметив, что безопасности этой молодой женщины ничего не угрожает, и она живет и будет жить в свободной Армении.

«Я считаю, что это самая большая пропаганда кампании «Да», потому что безопасности этой молодой женщины не угрожают, ее неосторожно не толкают в ближайшем туалете, она будет продолжать жить своей обычной жизнью, свободно выражать свои взгляды, не будет уволена с работы, потому что она живет и будет жить в Свободной и Счастливой Армении.

Она гордый гражданин Республики Армения. И я, как премьер-министр Республики Армения, считаю своим долгом обеспечить полное осуществление ее прав. Духов (это лозунг бархатной революции 2018 года, дословно означает смелее - пер.), дорогой народ, духов», - написал премьер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раздавал гражданам листовки «Да» в рамках конституционного референдума в поездах метро Еревана. Молодая девушка порвала буклет и бросила клочки в премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян отреагировал спокойно, подчеркнув, что демократия нужна именно для этого, а затем продолжил кампанию.

С премьер-министром также были его дочери Мариам и Шушаник, которые дарили цветы женщинам. Конституционный референдум состоится 5 апреля. Референдум предлагает приостановить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда.