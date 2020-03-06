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Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России, пять граждан находятся в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Все зараженные посещали Италию в последние две недели. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - сообщили в штабе.

 

 


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