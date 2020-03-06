Армен Саркисян принял посла РФ в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов, касающихся сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией в различных сферах.

Посол Копыркин поблагодарил за недавнюю организацию в президентской резиденции вечера русского романса, посвященного 75-летию Великой Победы в рамках “Президентской серии концертов”. Были обсуждены и возможности проведения совместных мероприятий по случаю 75-летия Победы.

Стороны коснулись также сотрудничества в сфере науки, образования и новых технологий.