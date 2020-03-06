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Грузия временно приостановила полеты из Италии из-за коронавируса

Грузия временно приостановила полеты из Италии из-за коронавируса

Правительство Грузии в пятницу приняло решение о временной приостановке прямых авиаперелетов из Италии в связи с распространением там нового коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"Принято решение временно приостановить полеты из Италии. Правительство Грузии призывает граждан нашей страны воздержаться от путешествия в страны с высоким риском эпидемии (Китай, Южная Корея, Италия, Иран)", - сказано в сообщении.

Вместе с тем правительство приняло также постановление, согласно которому граждане Грузии, которые будут возвращаться из стран, где повышенный риск распространения коронавируса, обязаны будут пройти 14-дневный карантин. Иностранцы, которые посещают Грузию и за последние 14 дней были в странах, где наблюдается высокий рост новой инфекции, также будут обязаны пройти карантин или же предъявить на границе справку о том, что они не заражены коронавирусом.

В настоящее время в Грузии выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом. Все зараженные являются гражданами Грузии. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

 

 

 


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