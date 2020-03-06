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 20 молодых специалистов из диаспоры смогут год работать в системе управления Армении

 20 молодых специалистов из диаспоры смогут год работать в системе управления Армении

20 молодых людей, проживающих в диаспоре и имеющих степень магистра, получат возможность в течение года работать в министерствах и ведомствах Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 6 марта сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

“Впервые правительство начинает программу практики, цель которой - привлечь в правительственную систему Армении наших соотечественников, окончивших лучшие университеты мира, обладающих высокими профессиональными навыками”, - сказал Синанян.

Главный уполномоченный по делам диаспоры отметил, что в программу вовлечены все министерства и ведомства, кроме Министерства обороны и правительственного органа, связанного с атомной энергетикой.

Правительство позаботится и о переезде в Армению, и о сумме расходов на проживание в размере 336 тысяч драмов. Программа стартует  1 июля 2020 года, завершится 30 июня 2021 года”, - отметил Заре Синанян.

Крайний срок подачи заявок на участие в программе “К делу”, осуществляемой офисом главного уполномоченного по делам диаспоры - 15 апреля. Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке и заполнить заявку.


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