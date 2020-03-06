Дом-музей М. Сарьяна разработал образовательную программу, посвященную юбилею Газароса Агаяна

По случаю 180-летия Газароса Агаяна дом-музей Мартироса Сарьяна разработал новую образовательную программу на тему стихотворения “Память”.

Как передает «Арменпресс», программа предназначена детям дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках программы знакомство с биографией и творчеством Агаяна, анализ стихотворения “Память”, чтения.

Затем детей будет дана возможность составить свою книжку этого стихотворения, приведя стих в соответствие с рисунком и окрасив его.

К 180-летию Агаяна обратился и Музей литературы и искусства им. Е. Чаренца. 14 февраля состоялось открытие выставки, на которой были представлены фотографии Агаяна, издания книг разных лет, его личные вещи.

В беседе с корреспонфентом Арменпресс директор Музея литературы и искусства им. Е. Чаренца Каро Варданян сообщил, что через один или два месяца выйдет в свет книга, посвященная Г. Агаяну. “Мы включим в нее его стихи и сказки, а также будет и приложение для фотографий, в котором найдут место экспонирующиеся здесь материалы и другие эксклюзивные образцы”, - отметил Варданян.