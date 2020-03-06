Состоялась встреча межведомственной группы ООН по национализации Целей устойчивого развития

В Министерстве иностранных дел Армении 5 марта состоялась встреча межведомственной группы по национализации Целей устойчивого развития (ЦУР), в которой участвовали также и представители Офиса ООН в Ереване во главе с постоянным координатором ООН и постоянным представителем Программы развития ООН Шомби Шарпом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Приветствуя присутствующих, министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул важность проведения встреч в подобном формате, что дает широкие возможности при непосредственном участии всех заинтересованных лиц пересмотреть и оценить проделанную работу, а также наметить перспективы дальнейшего сотрудничества и предпринимаемые в этом направлении шаги.

Стороны обстоятельно обсудили текущие программы сотрудничества, представив все достижения. В этом контексте глава МИД Армении подчеркнул, что процесс национализации Целей устойчивого развития в Армении сопровождается амбициозной программой реформ, инициированных правительством Армении. Собеседники сошлись во мнении, что сформировавшиеся благодаря эффективному и конструктивному сотрудничеству ведомств Республики Армения и Армянского офиса ООН тесные партнерские связи способствуют реализации надлежащего процесса национализации ЦУР, особую важность приобретает также и роль жизнеспособного и сильного гражданского общества, являющегося неотъемлемой частью общественной жизни Армении.