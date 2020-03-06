Армения и Китай будут передавать разыскиваемых лиц

Национальное собрание Армении ратифицировало “Договор между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой о передаче разыскиваемых лиц”.

Как передает «Арменпресс», вопрос был принят 117 голосами “за”.

Сторона договора в соответствии с положениями договора и по требованию запрашиваемой стороны обязуется передать другой стороне любое лицо, обнаруженное на ее территории и разыскиваемое соискателем, с целью возбуждения уголовного производства в отношении этого лица или приведения в исполнение назначенного наказания. Согласно 2-ой статье договора, запрос о выдаче может быть удовлетворен только в том случае, если совершенное деяние считается преступлением по законам обеих сторон, и если запрос был совершен за такое уголовное преступление, которое по законам обеих сторон наказуемо лишением свободы на срок не менее 1 года.

Предметом регулирования являются и те случаи, когда запрос был выполнен с целью исполнения наказания в виде лишения свободы, и до отбывания этого наказания осталось не менее 6 месяцев. Договором предусмотрены обязательные и дискреционные основания выдачи, отказа, четко закреплено положение об отказе в выдаче граждан.

Договор был подписан 26 мая 2019 года в Ереване.