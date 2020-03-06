Парламент принял закон, криминализирующий пропаганду и призывы к насилию

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за публичные призывы к насилию, публичное оправдание насилия и пропаганду насилия.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении дополнения в Уголовный кодекс Армении и о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс представила замминистра юстиции Армении Србуи Галян.

Проектом предлагается установить уголовную ответственность за публичные призывы к насилию, обусловленные полом, расой, цветом кожи, этническим или социальным происхождением, генетическими признаками, языком, религией, мировоззрением, политическими или иными взглядами в отношении лица или группы лиц, принадлежностью к национальному меньшинству, имущественным положением, происхождением, инвалидностью, возрастом или иными обстоятельствами личного или социального характера, за публичное оправдание или пропаганду такого насилия.

Под призывами следует понимать влияние на сознание и волю людей, направленное на применение насилия в отношении личности или группы лиц. Пропаганда - это распространение идей, направленных на применение насилия в отношении лица или группы лиц. Пропагандой не может рассматриваться распространение идей, направленных на применение насилия, только перед одним человеком.

Законопроектом предлагается предусматривать уголовную ответственность не за призывы к любому насилию, а только за призывы к насилию, обусловленные перечисленными в составе преступления обстоятельствами. Следствие по таким делам будет вести Следственный комитет Армении.

С точки зрения общественной опасности деяние будет считаться преступлением небольшой тяжести, за которое будет предусмотрен арест на срок не свыше 2 месяцев, штраф в размере 50 -150-кратной минимальной заработной платы и лишение свободы на срок не свыше 1 года.

Депутат фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян сообщил, что фракция воздержится от голосования, и если проект будет принят, то во втором чтении с их стороны будут представлены предложения для обсуждения.

Тарон Симонян, депутат “Просвещенной Армении” сообщил, что их фракция проголосует “за”, однако для обсуждения во втором чтении они также представят свои предложения.

Пакет голосованием получил 91 голос “за”, 21 воздержавшихся.