“Ереванский бестселлер”: книга Шармы на первом месте: художественно-документальная, январь 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за январь.

На первой горизонтали - книга Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”, которая входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга Шарля Азнавура “Нежным шепотом” на втором месте. В этой книге, опубликованной во Франции в 2009 году, Шарль Азнавур искренне говорит о прошлом своей семьи и трудностях в начале его карьеры. Шарль Азнавур рассказывает о полученных уроках жизни и об иронии судьбы, о том, как окончив школу самоучкой, через несколько десятилетий стал почетным доктором трех университетов. Азнавур с читателем ведет откровенную беседу о современных нравах, новых звездах, саморекламе и, конечно же, о любви.

На третьей горизонтали - книга легендарного шансонье Шарля Азнавура “Цепляясь за жизнь”. Это последняя, девятая книга, написанная Азнавуром. Эта книга не о легкой жизни, хотя Азнавур и говорит, пусть эта маленькая книга как нежное дуновение ветра принесет вам облегчение. В этих историях выражено его настроение, отражены его счастье и простые радости. Шарль Азнавуру нелегко рассказывать о собственной жизни. Перед ним часто стояла дилемма, рассказать все или скрыть то, о чем нельзя говорить. Это своеобразный диалог между ним и читателем. Артист говорит о несчастье, об успехе, о счастливых встречах. Глубоко любящий жизнь, преданный жизни и цепляющийся за нее Азнавур, переживает давно забытые им чувства, любовь и воспоминания.

На четвертом месте - книга Наполеона Хилла “Думай и обогащайся”. В книге американского автора, получившей всемирную известность, представлены шаги и средства необходимые для обогащения, создания денег. Они основаны как на собственном опыте автора, так и на опыте многих богачей. Эти средства и шаги многим людям помогли стать успешными.

На пятом месте “Пять языков любви” Гэри Чепмена. Эта книга изменила отношения многих людей. Идея, предлагаемая книгой проста, ясна, приправлена юмором. При том, что она очень личная, она применима для многих. В книге нашли место истории реальных людей, проблемы которых вам покажутся знакомыми, решения - простыми, но неожиданными. Чтение этой книги кажется разумным времяпрепровождением, как прогулка с интересным собеседником. Она навсегда изменит ваши отношения, начиная с момента чтения.

На шестом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На седьмом месте - книга Уильяма Ч. Рэмпеля ”Игрок, рассказывающая о Кирк Кркоряне”. Она представляет историю одного из богатейших и малоизвестных гигантов финансового мира Америки - миллиардера, самостоятельно создавшего все, от потрясений до богатой жизни. Кирк Керкорян был одним из пионеров авиации Америки, киномагнатом, большим любителем риска, и гигантом делового мира, который, изменив Лас-Вегас и Голливуд, стал одним из крупнейших финансистов страны. История его жизни отражает хладнокровную смелость пилота Первой мировой войны, твердость бойца, хитрость загадочного игрока и несравненного гения сделок. Хотя он никогда не позволял демонстрировать свое имя на каком-либо из своих строений, но в 2015 году, когда он скончался, ему принадлежала большая часть крупнейших отелей и казино Лас-Вегаса.

На восьмом месте - книга Ирины Ханамирян “Сознательные родители, гармоничный ребенок”. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос веселым и счастливым, а вы были бы спокойными, уравновешенными родителями, значит эта книга для вас. Как исключить нежелательное поведение ребенка, но не поддаваться крайним санкциям, поощрять ребенка, чтобы он хотел продолжать свое хорошее поведение, чтобы помочь ему преодолеть страхи, управлять агрессией, адаптироваться к новой среде. Ответы на все эти вопросы можно найти в этой книге и развивать в себе образ сознательного, позитивного родителя.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на девятом месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

И на десятом месте - “Автобиография” Уинстона Черчилля. Премьер-министр Соединенного Королевства, почетный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии Черчилль в этой книге представляет пройденный им путь и обращается к важным эпизодам своей жизни и деятельности.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены энциклопедии.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66) и “Ноян Тапан” (012 - 505-505)