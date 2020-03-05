В Арцахе нет коронавируса: результаты тестов подозрительных случаев станут известны в Ереване

В Арцахе нет коронавируса. Об этом в беседе с Арменпресс сказала главный специалист-эпидемиолог Минздрава Арцаха Карине Балаян.

“До сих пор у нас нет ни одного подтвержденного случая. В Арцахе ведется контроль как в отношении местных жителей, так и прибывших туристов. Подозрительные случаи находятся в центре нашего внимания. Мы тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения Армении”, - сказала Карине Балаян.

В СМИ появилась информация о том, что в Мартунинском районе Арцаха зафиксированы первые случаи подозрения заражения коронавирусом.