Вводятся в действие нормативные акты ЕАЭС в сфере непродовольственных товаров

Правительство приняло решение ввести в действие нормативные правовые акты Комиссии Евразийского экономического союза (Таможенного союза) в сфере технического регулирования непродовольственных товаров.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, принятие данного решения обусловлено требованием части 2 статьи 24 закона Армении “О нормативных правовых актах”.

Акты, принятые Евразийской экономической комиссией, не считаются международными договорами, поэтому для того, чтобы стать составной частью внутригосударственного законодательства конституционным путем, они должны пройти определенный процесс имплементации.

В настоящее время переведены и утверждены правовые акты Комиссии Евразийского экономического союза.

Для применения правовых актов нормативного характера Комиссии Евразийского экономического союза Республики Армения необходимо, чтобы правительство своим нормативным правовым актом ввело в действие эти акты в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Республики Армения “О нормативных правовых актах”.

Правовые акты нормативного характера Комиссии Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования непродовольственных товаров будут введены в действие, в результате чего их положения станут применимы в Республике Армения.