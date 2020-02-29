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На съезде «Социального движения» были подняты проблемы ряда сфер

На съезде «Социального движения» были подняты проблемы ряда сфер

Съезд  «Социальногодвижения» состоялся в зале заседаний правительства. В работе  съезда приняли участие более 20 общественных инициатив и союзов.

Как передает Арменпресс,в ходе конференции была представлена единая социальная повестка-запрос.

Общественное Социальное движение» было объединено и сформировано независимым депутатом Тиграном Уриханяном, бывшим депутатом от Республиканской партии Армении (РПА) и бывшим заместителем министра образования Ваграмом Мкртчяном и лидером  движения "Единство" АрманомВарданяном.

Независимый депутат Национального собрания Армении, член «Социальногодвижения» Тигран Уриханян подчеркнул, что у них нет политической повестки дня.

«Если бы все пилотные проекты, которые были заявленыдва года назад— плохая социальная жизнь, сложные условия и др., сегодня люди здесь  не собрались бы. Сложная социальная ситуация - это проявление прошлого. Это отражено в проблемах, которые мы здесь подняли: голод, безработица, недоступность здравоохранения, бедность и так далее. Мы стремимся помогать и поддерживать развитие гражданина Армении и обустроить страну», - сказал Уриханян.

Маргарита Хачатрян, председатель общественной организации «Мать солдата», сказала, что они хотят поднять проблемы семей павших, ополченцев, инвалидов  и просто  военнослужащих.

«Наша борьба была непримиримой. С 19-го года мы обращаемся к правительству с просьбой надлежащим образом относиться к семьям погибших. Я просила уважаемого премьер-министра обратить внимание на наши проблемы. Прошло уже больше года, и я  еще раз - на съезде Общественного движения, убедилась, что  «одной рукой не похлопаешь». Мы должны быть едины», - сказалаХачатрян, добавив, что их требование одно — поддержка их семей.

Фото: Айка Манукяна

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