Курдская община Армении требует от Турции разрешить адвокатам увидеться с Оджаланом

Курдская община Армении 29 февраля провела митинг перед офисом ООН. Община призывает международные организации потребовать, чтобы турецкие власти разрешили адвокатам посетить Абдуллу Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции, чтобы справиться о его здоровье.

Фото: Айка Манукяна

«27 февраля турецкие власти распространили весть о том, что на острове Эмрали, где курдский лидер Абдулла Оджалан был заключен в тюрьму на 21 год и отбывает наказание, вспыхнул пожар. На этом они завершили свое заявление и, ограничившись этим, не предоставили никакой другой информации о здоровье и общемсостоянии нашего лидера.

Курды всего мира встали на ноги. Мы ставим под сомнение лживую, подлую и грубую политику турецких властей, потому что они несколько раз делали заявления о том, что Оджаланболен, что на острове произошло землетрясение, и когда мы встали на ноги, выяснилосьэти заявления были ложными. Вот теперь мы и сомневаемся, что произошлочто-то у нашего лидера или нет», - как передает Арменпресс, сказал депутат Национального собрания Армении, член фракции «Мой шаг» Князь Гасанов.

Он подчеркнул, что они хотели довести до всего мира, что требуютот турецких властей, чтобы адвокаты Оджалана, его родственники и родственники могли посетить Оджалана, чтобы увидеть, в каком он состоянии, и рассказать об этом всем курдам.

Того же требуют курды, проживающие в Турции, Сирии, Иране, Ираке и ряде европейских стран.

Представители общины заявили, что не остановят акции, и продолжали петь «Да здравствует Оджалан!», «Да здравствует наш лидер Апо!»

Абдулла Оджалан был лидером курдского освободительного движения. Он также является председателем Курдской рабочей партии, которая сейчас приговорена к пожизненному заключению на турецком острове Эмрали.