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За всю зиму минусовая температура ниже нормы была всего 4 дня

За всю зиму минусовая температура ниже нормы была всего 4 дня

Температура в Армении за всю зиму была ниже нормы всего 4 дня, ав остальное  время температура воздуха  выше климатической  нормы.

Как передает Арменпресс,об этом на своей странице в Facebookнаписал глава Метеорологического центра МЧС РА ГагикСуренян.

«Сегодня последний день зимы. В течение всей зимы, в декабре-феврале, у нас была минусовая температура  ниже нормы всего 4 дня (9-12 февраля), во все остальные дни температура воздуха была довольно высокой», - отметил Суренян.

Он заметил, что это была очень хорошая зима, и закончиласьона очень быстро.

 


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