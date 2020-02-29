Творец света, радости, надежды: 29 февраля — день рождения Мартироса Сарьяна

По случаю 140-летия выдающегося армянского художника Мартироса Сарьяна отреставрировано полотно «Константинопольские собаки», издана книга «Воспоминания о Сарьяне». Режиссер Давид Сафарянначал съемки фильма «Сказка. Сарьян».

В беседе с корреспондентом Арменпресс Сафарян упомянул, что недавно на Берлинском кинофестивале он представил проект фильма о Сарьяне. «Увы, мало кто за пределами нашей родины знает Сарьяна. Одна из целей фильма –познакомить мир с великим художником. Искусство Сарьяна совсем другое, оно отличается от всех. Французский поэт и драматург Луи Арагон сказал: «Время поставит Сарьяна рядом с нашим Сезанном, Матиссом, может - даже выше, потому что Сарьян - художник света, радости, надежды». Но если мы сами ничего не делаем, что может сделать время», - подчеркнул Сафарян.

По его словам, даже люди, которые понятия не имели о Сарьяне, увидев одну или две его картины, поддавались их очарованию.

«КартиныСарьяна потрясают, заражают. Влияние искусства Сарьяна подобно волшебству. Интересно, что после просмотра работ Сарьяна даже кинематографисты, чья работа связана с цифрами и финансами, стали интересоваться его искусством», - говорит Сафарян.

По словам режиссера, Сарьян велик, и мы не должны вспоминать о нем только 29 февраля. 140-летие - это повод начать представлять Сарьяна всему миру в течение всего года,а также использовать ближайшее десятилетие для подготовки к 150-летию великого Варпета.

Он вспомнил, как его поразили слова и впечатление его отца, когда тот вернулся с вечера, посвященного 80-летию Сарьяна. «Сарьян действительно за четыре года вырастает всего на год. Мы праздновали его 80-летие, но энергия у него была двадцатилетнего юноши".

Возвращаясь к фильму «Сказка. Сарьян», Сафарян отметил, что в Армении он получил государственную поддержку на этапе производства. «Я был на берлинском кинорынке, потому что этотмасштабный проект может быть реализован только посредством совместного производства. В настоящее время мы находимся в процессе пополнения бюджета. Было несколько экспериментальных съемок, я нашел актера, который сыграет Сарьяна в юности. Это в фильме будет важный период. Сарьян был гениальным ребенком, в молодости–тоже гениальным, в старости Сарьян был гениальным мудрецом», - заключил Давид Сафарян.

Анжела Амбарцумян