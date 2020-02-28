Премьер-министр Пашинян принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася

Премьер-министр Никол Пашинян принял находящегося с рабочим визитом в Армении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал его визит в Ереван и еще раз поздравил его с назначением. Никол Пашинян подчеркнул важность роли ОДКБ в обеспечении безопасности в регионе и добавил: “Мы должны продолжать наши последовательные усилия по укреплению и повышению эффективности организации”. Глава правительства подчеркнул важность тесного сотрудничества для противостояния глобальным вызовам и выразил надежду, что за время пребывания в должности Станиславу Засю удастся достичь решения различных проблем.

Генеральный секретарь ОДКБ представил премьер-министру программы и приоритеты организации на ближайшее время, в том числе по проведению совместных учений и сотрудничеству с другими международными организациями.

В ходе встречи также были затронуты посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия, а также ряд других вопросов международного и регионального значения.