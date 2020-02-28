Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-02-20

ЕРЕВАН, 28 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 февраля, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 478.60 драм. Курс евро вырос на 5.44 драмa и составил 528.57 драм. Курс российского рубля сократился на 0.19 драмa и составил 7.09 драм. Курс британского фунта вырос на 0.48 драмa и составил 617.68 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 268.91 драмa и составила 25419.9 драм. Цена серебра сократилась на 0.32 драмa и составила 277.74 драм. Цена платины сократилась на 104.46 драмa и составила 14033.26 драм.