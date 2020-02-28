В правительстве обсуждены возможности развития рынка биотоплива в Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание по вопросам развития в Армении рынка биотоплива.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая обсуждение, премьер-министр отметил: “Мы работаем над этой темой довольно долгое время и изучаем мировой опыт, точнее - опыт нашего региона. Мы направили рабочие группы по крайней мере в одну страну, где биотопливо широко используется в домашних хозяйствах, в частности, для отопления. И именно в контексте обсуждения этих вопросов я с удивлением обнаружил, что это также широко распространенная практика в Европе, т.е. в развитых странах, вплоть даже в странах Большой семерки. Уточним, о чем идет речь. Речь о том, что известные нам котлы или соответствующие этим параметрам котлы работают не на природном газе или жидком топливе, а на биотопливе. В данном случае под биотопливом подразумеваются брикеты, пеллеты. Конечно, есть и другие методы использования пеллет и брикетов, и сегодня мы попытаемся понять, к каким выводам мы пришли и в какой степени мы считаем возможным применимость этого метода в Армении. В основном, под применяемостью метода мы подразумеваем его рыночную конкурентоспособность по сравнению с другими методами, которые у нас были до сих пор. По крайней мере, если окажется, что газовые котлы или системы, используемые сегодня для отопления, также могут использоваться и таким образом, и для наших граждан это будет столь же доступным, как и доступные сегодня варианты, это будет довольно интересно для нас”.

Министр окружающей среды Эрик Григорян коснулся предварительной работы по изучению перспектив развития рынка биотоплива в Армении. Он представил сравнительный анализ биотоплива: технологии производства брикетов и пеллет, основные преимущества, соотношение цена/теплоотдача, совместимость/заменяемость другими видами топлива, запасы необходимого для производства сырья. По словам министра, развитие рынка биотоплива может стать важным изменением в развитии цивилизованной системы отопления за счет внедрения современных технологий, сокращении незаконных рубок и пожаров на травяных участках, обеспечении потребностей населения в отоплении, создании рабочих мест и обеспечении энергетической безопасности. Он отметил, что полный отчет исследования об осуществимости и финансовой оценке проекта будет представлен в ближайшие месяцы.

На встрече были обсуждены вопросы применимости брикетов и пеллет в Армении, возможности формирования жизнеспособной цепочки производитель-потребитель, вариантов прибыльных бизнес-моделей, механизмов участия государства и др.

Премьер-министр поручил руководителям заинтересованных ведомств по своей части разработать пакет предложений по обсужденным вопросам и представить их вместе с полной оценкой программы.