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В Грузии выявили второй случай заражения коронавирусом

В Грузии выявили второй случай заражения коронавирусом

Грузинские медики выявили второй случай заражения новым коронавирусом в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на брифинге директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, гражданин Грузии заразился вирусом на территории Италии. "Состояние его здоровья удовлетворительное, и врачи ведут мониторинг его здоровья", - сказал Гамкрелидзе.

 

 


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