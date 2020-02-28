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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

 

 

 


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