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В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

Не менее 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией, так как турецкие власти распорядились более не препятствовать проходу беженцев в Европу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".

По данным издания, около 300 мигрантов, среди которых граждане Ирана, Сирии и Ирака, около полуночи начали движение в сторону провинции Эдирне, которая граничит с Грецией.

Ранее власти Турции заявили, что силы безопасности не будут чинить препятствий в пересечении границы мигрантам, в том числе из Сирии, Афганистана и Ирана. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик предупредил, что в связи с новым обострением ситуации в Идлибе Анкара не будет мешать сирийским беженцам добраться до Европы.

 

 


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