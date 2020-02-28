Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Самвела Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной специалиста по памятникам Самвела Карапетяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме говорится:

“С глубокой болью узнал о безвременной кончине известного армянского специалиста по памятникам, историка, председателя ереванского офиса Фонда по изучению армянской архитектуры Самвела Карапетяна.

Самвел Карапетян исследовал и описал тысячи образцов армянской архитектуры исторической Армении. Оставленные им документальные материалы - богатое наследие для нашей страны. Последовательная работа известного специалиста по памятникам, направленная против политики уничтожения армянских памятников в Турции и Азербайджане, достойна самой высокой оценки.

Выражаю глубокие соболезнования родным и коллегам Самвела Карапетяна и разделяю их скорбь”.