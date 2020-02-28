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Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Самвела Карапетяна

Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Самвела Карапетяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного историка, специалиста по памятникам Самвела Карапетяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой болью узнал о безвременной кончине известного историка, специалиста по памятникам Самвела Карапетяна. Наше разбросанное по всему миру, выстоявшее, полуразрушенное и разрушенное историко-культурное наследие усилиями Самвела Карапетяна стало красноречивым многоязычным свидетельством о присутствии армян и армян. Его ценнейшие исследования - это летописи армянского мира, учебники для сегодняшнего и завтрашнего дня”.


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